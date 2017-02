Roma, 13 feb. (askanews) - Sono 65 alberghi e 12 rifugi alpini che quest'anno si sono aggiudicate il marchio Yes, riconoscimento di qualità istituito dalla Camera di Commercio di Torino. A questa edizione del marchio Yes!, la 13esima, hanno aderito circa il 12% delle imprese alberghiere presenti sul territorio. Dei qualificati, il 40% si trova in città, il 60% in provincia. La categoria più rappresentata è quella dei 3 stelle, pari al 25%, ma sono presenti anche strutture a 5 stelle o a una stella. In generale gli alberghi torinesi si distinguono per i livelli di servizio e di attenzione al cliente, anche superiori alla media delle principali capitali europee, e, tra gli altri aspetti, per la colazione. Da migliorare invece alcuni aspetti strutturali e servizio wifi. I rifugi alpini sono entrati a far parte del progetto Yes! nel 2009. Tra i punti di forza, la pulizia eccellente, l'attenzione per l'ambiente, la diffusione di materiale informativo, l'utilizzo di prodotti locali e il rispetto di particolari esigenze alimentari. Particolarmente apprezzati il drink di benvenuto o la libreria a disposizione dei clienti. Oltre 50 le ore di formazione gratuita proposta a oltre 250 operatori Yes! nel 2016 sui temi dell'accoglienza e del marketing alberghiero: controllo di gestione, innovazione, pricing. Ma tra le materie affrontate, anche l'accoglienza di categorie particolari: le famiglie, gli appassionati di bici, i possessori di animali domestici, le persone con esigenze dietetiche speciali. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla formazione sulle vendite on line, perché, come dimostrano i dati di Turismo Torino e provincia, oltre il 60% dei turisti a Torino prenota il proprio soggiorno via web."Da sempre l'adesione al progetto è volontaria - ha sottolineato il presidente della camera di Commercio di Torino Vincenzo Ilotte - , e le verifiche, svolte anche in incognito e affiancate da un intenso programma formativo, rappresentano soprattutto uno strumento per suggerire interventi e perfezionare l'offerta proposta. Il nostro ultimo obiettivo, infatti - ha aggiunto Ilotte - è quello di riqualificare tutto il comparto ricettivo del territorio, in un settore molto competitivo, come quello del turismo, che da noi continua a totalizzare segni positivi anche in anni di difficoltà economica".