Torino, 18 gen. (askanews) - "Con la chiusura del negozio Peyrano, Torino ed il Piemonte rischiano di perdere un'altra eccellenza artigiana". Lo dichiara la consigliera regionale M5S Francesca Frediani secondo cui è il segno "di come le istituzioni, Regione Piemonte in primis, abbiano fallito nella salvaguardia e la promozione dei marchi storici. Ricordiamo - prosegue Frediani - le entusiastiche dichiarazioni di esponenti della Giunta Cota all'acquisto del marchio da parte della famiglia, e il proposito di sostenere con l'attenzione particolare da parte di tutte le Istituzioni locali un settore che dovrebbe essere promosso a livello internazionale. Propositi mai mantenuti". "E adesso la Giunta Chiamparino cosa intende fare? Sostenere le eccellenze del territorio - conclude l'esponente pentastellata - significa agevolare soprattutto dal punto di vista burocratico chi crea lavoro sul territorio e prova a rilanciare i prodotti tipici, dialogare con gli imprenditori per comprendere le esigenze, rimuovere gli ostacoli che impediscono di ottenere adeguata visibilità sui mercati tutelando la qualità".