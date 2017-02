Torino, 13 feb. (askanews) - Nel dibattito di questo pomeriggio in consiglio comunale sulle misure antismog le opposizioni hanno duramente contestato l'annuncio dell'assessore all'ambiente Stefania Giannuzzi di inasprire le misure antismog nei confronti dei veicoli diesel responsabili secondo la Giannuzzi dell'85% dell'inquinamento prodotto dai veicoli a motore che a sua volta è responsabile dell'85% dell'inquinamento dell'aria in città. "Il dilettantismo continua a spadroneggiare in Consiglio comunale - ha commentato Fabrizio Ricca (Lega Nord) - La relazione di oggi non prospetta la risoluzione del problema; sembra non abbiate in mente un progetto. Solo e soltanto parole. E impugneremo la delibera che avete in mente di approvare con i provvedimenti abbozzati oggi". "Pensare al blocco dei diesel - ha aggiunto - è risibile e soprattutto inutile, ma viene da chiedersi se pensate alla gente che lavora con quelle 80.000 auto che intendete fermare. Anche perché in parallelo non garantite un buon funzionamento del trasporto pubblico". (Segue)