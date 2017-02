Torino, la Fondazione Merz ha presentato il programma annuale

Milano, 1 feb. (askanews) - Se già nel 2013, con il Mario Merz Prize, la Fondazione Merz da Torino si era aperta a un altro luogo, la Svizzera, terra natia del grande artista poverista che nel capoluogo sabaudo aveva trovato la sua città d'elezione, con il programma delle iniziative 2017 arriva un vero cambio di passo che porta anche oltremare.

Atto primo, la collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York e con l'Hammer Museum di Los Angeles per la grande retrospettiva "The Sky is a Great Space " di Marisa Merz (fino al 7 maggio la prima, dal 4 giugno al 4 settembre la seconda). Quindi a Palermo, con il progetto annuale di mostre ed eventi "Punte brillanti di lance", che si apre, dal 10 febbraio al 12 marzo, con mostra e proiezioni filmiche dell'egiziano Wael Shawky, primo artista vincitore del Mario Merz Prize, ancora in mostra, fino al 5 febbraio, alla Fondazione Merz e al Castello di Rivoli.

Due gli appuntamenti a Torino, l'8 marzo, per la II edizione del Mario Merz Prize, l'inaugurazione della collettiva dei 5 finalisti della sezione Arte (fino al 21 maggio) e il concerto presso la Biblioteca Musicale "Andrea Della Corte" dei 5 finalisti della sezione Musica del Premio. Ancora a Torino: il progetto espositivo "Corpi attraverso i confini: Memorie dall'Europa di oggi" (29 marzo - 30 aprile), parte costitutiva del programma di Biennale Democrazia; l'8 aprile l'incontro "Scusi non capisco 3. Voci, suoni e riflessioni dalle arti contemporanee" con Achille Bonito Oliva e Andrea Zalone, che ragioneranno intorno alle opere dei finalisti del Merz Prize; e dal 21 aprile l'esposizione "Lina Fucà e Daniele Gaglianone. Non bastano un milione di passi".

Trasferimento a Venezia, in Ca' Rezzonico, dal 10 maggio al 26 novembre, per la mostra di Marzia Migliora, che raccoglie anche le suggestioni del famosissimo affresco "Il mondo nuovo" del Tiepolo.

Poi ancora a Torino, in Fondazione dal 6 giugno al 17 settembre, con un progetto site-specific che dialoga con alcune opere di Mario Merz, del naturalista e artista Henrik Håkansson; dal 20 giugno al 20 luglio "Meteorite in giardino 10. Rassegna di arte e musica " realizzata insieme all'Aerospace Logistics Thechnology Engeneering Company - ALDEC. In autunno, appuntamento a Beirut per la mostra "Sacred Catastrophe. Healing Lebanon" di Zena El Khalil, un progetto volto a "creare uno spazio di riconciliazione" nella capitale libanese, per dirla con presidente della Fondazione, Beatrice Merz.

E da fine ottobre nuovamente a Torino, nella sede della Fondazione, con la mostra del cubano Carlo Garaicoa.