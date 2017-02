Milano, 17 feb. (askanews) - L'IQOS Embassy di Torino ospita nei suoi spazi l'iniziativa "Unpacking My library": il nuovo format di incontri culturali, in stile convivium, a cui parteciperanno alcuni dei protagonisti assoluti della creatività internazionale.

Parleranno dei libri che hanno condizionato la loro arte, per loro fonte di ispirazione, e lo faranno portando in pubblico i propri testi prediletti: un atto semplice, che rimanda al gesto di condivisione e socialità e produzione di conoscenza. Primo ospite di questi nuovi appuntamenti, questa sera alle 19.30, è Patricia Urquiola, art director di Cassina e uno dei dieci designer più influenti del settore, grande amante di Proust, che racconterà i suoi libri preferiti mostrandoli e condividendoli insieme a Gianluigi Ricuperati, moderatore della serata e mente crossdisciplinare che spazia tra la letteratura, il design e l'architettura.

Nasce, dunque, a Torino il nuovo talk interview "Unpacking My Library", presente già in forma scritta sulla rivista Domus, e che proseguirà nei prossimi mesi all'IQOS Embassy di Torino con altri importanti ospiti, per arrivare all'evento conclusivo che si svolgerà durante il Salone del Libro 2017.