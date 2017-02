Torino, 24 feb. (askanews) - Revocato il blocco ai diesel. Domani e dopodomani si torna a viaggiare in auto a Torino senza limitazioni. Lo ha disposto l'amministrazione grazie alla rilevazione Arpa che indica per la giornata di sabato un rientro delle emissioni di Pm10 sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo (45 per l'esattezza). Un provvedimento atteso dopo che da lunedì scorso era stato disposto lo stop anche per le vetture diesel euro 4, circa 64mila. Il provvedimento aveva provocato disagi, polemiche politiche e da parte dei commercianti per la sua inutilità anche alla luce della prosecuzione degli sforamenti, un aumento dei disobbedienti, ma nello stesso tempo nessun dietrofront da parte della giunta Appendino.