Torino, 7 gen. (askanews) - Stava lavorando ad una cabina elettrica nei sotterranei della palazzina uffici di Mirafiori di Fca, in Corso Agnelli 220, a Torino, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto ustionato. Si tratta di un uomo di 50 anni, dipendente di Fenice, l'azienda che fa manutenzione per la Fca e che gestisce i servizi energetici.

A quanto si apprende, l'uomo, ricoverato al Cto, ha riportato ustioni sul 40% del corpo, in seguito forse ad una esplosione.