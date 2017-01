"Tanto più in presenza dei una catena di appalti e subappalti"

Torino, 7 gen. (askanews) - "Di fronte ad un grave incidente come quello di oggi a Mirafiori il primo pensiero va al lavoratore e alle sue condizioni di salute. Subito dopo si tratta di accertare tutte le responsabilità". Cosi' il segretario della Fiom di Torino, Federico Bellono a proposito dell'incidente sul lavoro avvenuto stamane nei sotterranei della palazzina uffici di Mirafiori in Corso Agnelli a Torino.

"Tanto più - ha aggiunto Bellono - in presenza della solita catena di appalti e subappalti che coinvolge anche grandi aziende come in questo caso Fca, dove peraltro anche di recente, proprio agli Enti Centrali, abbiamo avuto modo di segnalare problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori".

L'operaio è stato ustionato mentre stava lavorando alla manutenzione di una centralina elettrica per una azienda incaricata da Fenice, che gestisce i servizi energetici di Fca.