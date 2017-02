Torino, 20 feb. (askanews) - Incontro stamane in Comune a Torino tra sindacati, una delegazione di lavoratori Telecom Italia e Enzo Lavolta e Chiara Foglietta, a nome del Gruppo Consiliare del Partito Democratico per discutere della vertenza in atto. Al centro dell'incontro la volontà dell'azienda di trasferire circa 105 dipendenti da Torino a Roma.

All'incontro sono intervenuti anche il senatore Stefano Esposito e i parlamentari Bragantini e Boccuzzi (Pd) che hanno assicurato il loro impegno verso il Mise e verso le Commissioni parlamentari competenti.

Il Gruppo Consiliare del Pd si è detto "a fianco dei lavoratori di Telecom Italia e di tutto il comparto che, nella nostra città, ha subito e sta subendo colpi pesanti anche su altre realtà come Italiaonline e l'informazione televisiva locale".