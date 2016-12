Torino, 30 dic. (askanews) - "Il 2017 non sarà semplice per nessun amministratore locale", premette la sindaca di Torino Chiara Appendino presentando nella Sala Colonne del Municipio il lavoro fatto dalla sua giunta in questi sei mesi e le linee programmatiche per il prossimo anno. "Sono molto orgogliosa di essere sindaca di questa città - ha detto Appendino -: è uno dei ruoli più complessi perchè oltre a dover rispondere in modo diretto ai bisogni dei cittadini noi sindaci siamo quelli che subiscono i maggiori tagli. In campagna elettorale - ha proseguito Appendino - dicevo che mi sentivo la punta di un iceberg, dei bisogni rimasti inascoltati, che avrei portato all'interno dell'amministrazione. Quei bisogni continuano ad essere la nostra guida, ma oggi l'iceberg di cui sono la punta è la struttura, la squadra che sta facendo un lavoro compatto, un Comune che lavora, persone che si mettono a disposizione con progetti e con idee". E in questa cornice rientra innanzitutto il tema delle periferie su cui saranno investite alcune decine di milioni, tra i 18 del bando nazionale che arrivano da Roma, i 40 già stanziati dalla giunta e il progetto Azione 45. (Segue)