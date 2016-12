Torino, 28 dic. (askanews) - Oltre 1.300 prodotti potenzialmente pericolosi sequestrati, sanzioni complessive per 26mila euro e un imprenditore denunciato per contraffazione. E' il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza di Torino a contrasto della commercializzazione nel territorio nazionale di merci contraffatte e prive dei requisiti di sicurezza per la salute dei cittadini.

In particolare gli uomini della Tenenza di Bardonecchia hanno scoperto un esercizio commerciale di Cesana Torinese, gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, che aveva in vendita articoli di bigiotteria, cover per cellulari, alberelli di natale e prodotti elettrici di svariato tipo, privi di marcatura CE conforme. In alcuni casi, i prodotti, sottoposti a sequestro, non riportavano nemmeno le previste informazioni minime necessarie per la loro commercializzazione e, quindi, rappresentavano un serio pericolo per la salute dei consumatori.

L'imprenditore, denunciato alla Procura di Torino, è stato anche segnalato alla Camera di Commercio del capoluogo piemontese.