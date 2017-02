Non aveva dichiarato ricavi per 600 mila euro

Torino, 3 feb. (askanews) - Emetteva regolari fatture, ma non presentava mai la dichiarazione dei redditi. Protagonista della vicenda un imprenditore del Canavese, in provincia di Torino, di 66 anni, scoperto dalla Guardia di Finanza di Ivrea.

Per nascondersi meglio al fisco, l'uomo esercitava la propria attività in una sede diversa da quella ufficiale, riuscendo in tal modo a non dichiarare ricavi per circa 600mila euro e a non versare 100 mila euro di Iva.

Ora l'imprenditore dovrà pagare tutte le imposte finora evase, aumentate di sanzioni e interessi.