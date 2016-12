Roma, 30 dic. (askanews) - "I finanziamenti per la riqualificazione delle periferie di Torino sono stati stanziati dal governo Renzi. Come ormai tutti sanno, sono stati premiati i progetti presentati dai Comuni italiani ed è francamente patetico che il sindaco Appendino rivendichi con tanta enfasi di aver vinto una gara in cui tutti sono arrivati primi". Lo dice Silvia Fregolent, vicepresidente dei deputati Pd in merito al "bando periferie" previsto dalla Legge di Stabilità del 2016.

"Non stupisce nemmeno la tempistica - prosegue Silvia Fregolent - con cui l'amministrazione comunale di Torino stia promuovendo una situazione nota da mesi. Dopo gli ultimi scivoloni sulla mancata riqualificazione delle palazzine ex-moi, sulla Tav e sui nuovi centri commerciali utilizzati dalla giunta per fare cassa era necessario spostare l'attenzione su qualcos'altro. In questi mesi nulla è stato fatto per riqualificare le periferie ed il nostro sindaco non può certo pensare di risolvere la situazione facendo la 'star' a qualche serata di beneficenza. I finanziamenti ricevuti da Torino sono esclusivamente la testimonianza dell'attenzione del governo per le città ed ogni appropriazione indebita è fuori luogo. È ora invece necessario verificare la puntuale attuazione dei progetti finanziati ed i loro reali benefici sulla popolazione visto che sulla loro scelta, a quanto è emerso in questi giorni, non c'è stata piena condivisione con le singole realtà territoriali".