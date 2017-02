Torino, 13 feb. (askanews) - E' polemica sulla decisione della giunta pentastellata di Torino di allargare a tutte le auto diesel il divieto di circolazione in caso di sforamento dei limiti per le polveri sottili. "Si è nuovamente messo in luce l'incapacità di amministrare e il dilettantismo di questa Giunta", dichiarano in una nota il Commissario di Forza Italia di Torino Davide Balena ed il Capogruppo in Comune Osvaldo Napoli, "Pensare di bloccare tutte le auto Diesel al superamento per 3 giorni consecutivi dei limiti - continua Balena - "è una decisione assurda, insensata, piena di lacune che metterebbe in ginocchio chi usa l'auto per lavorare, senza parlare degli effetti devastanti sul mercato dei veicoli a gasolio". "Ho assistito all'imbarazzante relazione dell'Assessore (Stefania Giannuzzi, ndr) sulle misure antismog - aggiunge Napoli - la netta sensazione che si percepiva era che non capisse ciò che stava leggendo. Mi auguro che il Sindaco Appendino abbia l'umiltà di farsi consigliare da persone più preparate e non solo dall'interpretazione di uno studio, tutto da verificare, dell'Arpa".