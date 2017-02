Torino, 3 feb. (askanews) - Aveva chiesto al marito il denaro per comprare le medicine per i figli, ma questi ha dato in escandescenza e brandendo un coltellaccio l'ha ferita al volto e al polso sinistro. La vittima di violenze domestiche è una donna nigeriana, le cui urla hanno attratto l'attenzione dei vicini di casa, che hanno allertato la polizia. E' successo a Torino, dove gli agenti del commissariato Barriera di Milano sono intervenuti in un appartamento.

I poliziotti hanno disarmato il marito, un sudanese di 40 anni, che è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni. All'ingresso dell'appartamento i poliziotti hanno riscontrato tracce di sangue e una bottiglia di vetro rotta. La donna, caduta per terra nel corso dell'aggressione, aveva cercato di difendere se stessa e il bambino di pochi mesi che aveva nel marsupio, brandendo una bottiglia rotta.