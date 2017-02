Torino, 25 feb. (askanews) - "Una fase di controllo di routine" su cui non è stata emessa alcuna pronuncia perchè si tratta di una fase ancora preliminare. E' quanto replicano con una nota l'ex sindaco di Torino Piero Fassino e l'ex assessore al Bilancio Gianguido Passoni sulle indiscrezioni pubblicate oggi dalla stampa locale secondo cui la sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte ha avviato un'istruttoria sui conti del Comune di Torino e in particolare sul rendiconto del 2015 e sul bilancio di previsione del 2016,dove non sarebbe stato evidenziato un disavanzo di 300 milioni su entrambi i documenti.

"L'istruttoria avviata dalla Corte dei Conti - scrivono Fassino e Passoni in una nota - è inserita nelle normali procedure di controllo dei conti degli Enti Locali. Una volta compilato un questionario, l'amministrazione riceve richieste di chiarimenti alle quali risponde nel merito. Solo al termine di questa fase istruttoria interna può essere emessa una pronuncia di merito. Siamo, dunque, in una fase di controllo di routine, appena avviata di cui sono attori la magistratura contabile da un lato e il Sindaco e i Revisori dell'altro. È la prima volta che un documento preliminare, peraltro non ancora nelle nostre disponibilità, viene diffuso violando la riservatezza istruttoria". (Segue)