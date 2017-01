Torino: disordini anti sfratto, arrestati due di Askatasuna

Torino, 3 gen. (askanews) - Due arresti e altri quattro provvedimenti cautelari sono stati eseguiti questa mattina dalla Digos di Torino contro altrettanti esponenti dell'area antagonista torinese, vicina al centro sociale Askatasuna, per gli incidenti dell'ottobre scorso nell'ambito di una iniziativa anti sfratto. In carcere sono finiti Donato Laviola, di 28 anni, e Stefano Mangione, di 38, mentre per gli altri quattro è stato disposto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il 14 ottobre scorso si era svolta una manifestazione per impedire lo sfratto di una famiglia straniera dal loro alloggio in uno stabile di corso Regina Margherita 51. Il gruppo di contestatori aveva impedito alla squadra di operai edili incaricata dalla proprietà di procedere al risanamento dell'immobile e aveva favorito il reingresso nell'appartamento della famiglia sfrattata. Era poi stato organizzato un presidio da una sessantina di persone che per contrastare l'intervento della polizia aveva rovesciato cassonetti sulla strada e lanciato pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine. I sei sono ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e violenza privata aggravata.