Torino, da lunedì al 15 aprile stop ai diesel Euro 2

Torino, 14 feb. (askanews) - Come annunciato ieri, la giunta comunale di Torino ha adottato nuove misure più restrittive al traffico cittadino per combattere lo smog in città. A partire da lunedì 20 febbraio e fino al 15 aprile sarà attivo in modo continuativo - dal lunedì alla domenica - il blocco della circolazione urbana per i veicoli alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all'Euro 1 e alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'Euro 3.

Al raggiungimento consecutivo per sette giorni del valore limite giornaliero pari a 50 microgammi per metro cubo (livello giallo) sarà attivo il blocco della circolazione urbana per i veicoli privati diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle ore 8 alle 19 mentre per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8.30 alle 14 e dalle ore 16 alle 19 nei giorni feriali e dalle ore 8.30 alle 15 e dalle 17 alle 19 nei giorni di sabato e festivi; la riduzione di 2 gradi o di 2 ore del funzionamento del riscaldamento degli edifici; il divieto di bruciare residui vegetali in campo e spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali; il divieto di utilizzo di caminetti, nel caso sia presente un sistema alternativo per il riscaldamento domestico. (Segue)