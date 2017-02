Torino, 21 feb. (askanews) - Calo del traffico di auto a Torino del 6,38% nel secondo giorno consecutivo di stop per i veicoli con motorizzazione diesel Euro 3 ed Euro 4, a causa degli alti livelli di concentrazione di Pm10.

Lo rileva la società 5T (Tecnologie, Telematiche, Trasporti, Traffico, Torino) che ha monitorato il capoluogo piemontese tra le ore 8 e le 18, confrontando i dati di oggi con quelli relativi alla stessa giornata (martedì) della scorsa settimana, in cui il blocco riguardava già i diesel Euro 3.

Controlli da parte delle pattuglie di Polizia Municipale sono stati effettuati anche oggi in vari punti di Torino: complessivamente sono stati 440 gli automezzi fermati e 63 quelli sanzionati per non aver rispettato il divieto di circolazione.