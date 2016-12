Torino, 30 dic. (askanews) - Coltivavano centinaia di piante di marijuana in alloggio con impianti tecnologici sofisticati. Due cittadini cinesi, proprietari degli appartamenti, sono stati denunciati dalla polizia di Torino. Le serre per la coltivazione delle piante erano dotate di impianti di irrigazione, aerazione e illuminazione, e di un impianto video ripresa e trasmissione dati con apparecchiature wireless, attraverso le quali veniva controllata a distanza la produzione. Gli agenti hanno scoperto numerosi chili di marijuana parte dei quali in fase di essiccazione.