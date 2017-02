Torino, collaborazione Anci prefettura su piano migranti

Torino, 1 feb. (askanews) - Il prefetto di Torino Renato Saccone ha incontrato oggi il presidente dell' Anci Piemonte, Alberto Avetta e la vicepresidente, Elide Tisi, per affrontare il tema dei migranti. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la collaborazione fra Anci e Prefettura nella gestione del fenomeno "con il comune obiettivo di una sostenibile distribuzione dell'accoglienza". In una nota la prefettura ha ricordato che "il recente bando di gara per il 2017 riguarda la prosecuzione dell'accoglienza già oggi fornita dai centri che ospitano circa 4200 richiedenti asilo, con un'ipotesi cautelare, in caso di eventuali nuovi flussi aggiuntivi nel corso del 2017, di circa 800 posti". Il prefetto ha inoltre confermato "che l'eventuale apertura di nuove strutture avverrà dopo aver informato, sentito e concertato con il sindaco del Comune interessato"