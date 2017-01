Torino, 4 gen. (askanews) - Il fohen in arrivo a Torino ha migliorato le previsioni sullo smog e così, almeno le auto diesel Euro3, potranno circolare domani. Permane il consueto divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 2, e benzina, gpl e metano Euro 0. Questa mattina l'Arpa indicava per domani 60 microgrammi di Pm10 per metro cubo, 10 oltre il limite consentito, facendo scattare l'ordinanza comunale antinquinamento. Con l'arrivo del vento le previsioni sono migliorate con un livello di Pm10 di 38 microgranmmi per metro cubo, sotto il livello di allarme, annullando i divieti di circolazione per i diesel Euro 3.