Torino: auto contromano per sfuggire alla polizia, arrestato

Torino, 3 gen. (askanews) - Dopo quello della notte di Capodanno, un altro inseguimento per le vie di Torino questa volta da parte della Polizia, finito con un arresto. E' accaduto ieri sera verso le 20,30 nella zona di via Corradino ai confini con i comuni di Nichelino e Moncalieri. Una Fiat Uno alla vista di una volante della polizia ha cambiato improvvisamente direzione. A velocità sostenuta l'uomo alla guida è entrato in una stazione di servizio , ha superato un marciapiede ed ha imboccato una rotonda contromano. Chiuso in una via stretta dall'auto della Polizia, l'uomo ha prima tamponato la volante poi si è dato alla fuga a piedi, ma è stato fermato poco lontano dagli agenti. L'uomo, 45enne di nazionalità italiana con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Sull'auto, risultata rubata pochi giorni prima, erano state montate delle targhe rubate ad un'altra Fiat Uno.