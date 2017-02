Torino, 28 feb. (askanews) - Il sindaco di Torino Chiara Appendino torna sulla questione del disavanzo della città. E dopo una accesissima seduta in consiglio comunale dove ieri le opposizioni hanno definito "una porcata" il dietrofront dell'amministrazione sugli oneri di urbanizzazione, che verranno utilizzati per la spesa corrente , dopo che in novembre era stata approvata una mozione in senso opposto, oggi su Facebook parla di verità mistificata attaccando l'amministrazione precedente, quindi innanzitutto il Pd e l'ex sindaco Piero Fassino.

"Chi mi conosce sa che sono una persona pacata, e non sono molte le cose per cui mi accendo - scrive Appendino - Una cosa che però davvero non tollero è quando viene mistificata la verità, quando viene messa in dubbio l'onestà intellettuale mia, della mia squadra e della mia maggioranza e, soprattutto, quando tutto questo arriva da chi ha governato la Città di Torino per ventitré anni e ci ha costretto nella situazione in cui siamo adesso" . "Qui - scrive Appendino - la faccia e la dignità le stiamo mettendo tutti, ogni giorno. Mi chiedo se sia lo stesso per chi critica dai banchi della minoranza, conoscendo benissimo il quadro della situazione ma facendo finta di non saperlo".