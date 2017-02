Torino, 27 feb. (askanews) - "Per i conti del 2017 ballano 100 milioni". La sindaca di Torino Chiara Appendino questa volta parla di cifre di bilancio nella sede istituzionale principale il cosiglio comunale, per respingere e contrattaccare le forti critiche che oggi in aula sono piovute da tutte le opposizioni per la delibera che è stata presentata, e che sarà votata il prossimo lunedì, che consentirà alla città di utilizare gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti. Una decisione sofferta del movimento 5 Stelle che soltanto qualche mese fa aveva approvato in Sala Rossa una mozione in senso del tutto contrario e che senza mezzi termini è stata definita "una sconfitta" da parte di alcuni consiglieri pentastellati". "Mi assumo totalmente responsabilità di rimettere in ordine i conti ma non accetto che si neghi il quadro in cui ci troviamo a governare", ha detto la sindaca Appendino concludendo la discussione di oggi che ha visto irrompere anche il tema della nuova istruttoria da parte della Corte dei Conti sul bilancio 2015 e su un disavanzo di 300 milioni ripetuto nel 2016. (Segue)