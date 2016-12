Torino, 31 dic. (askanews) - Misure di sicurezza rafforzate a Torino in vista del concerto di Capodanno che è previsto questa sera a partire dalle 22 in piazza San Carlo. Dalle 19 saranno intensificati i controlli di accesso con agenti in divisa e in borghese, unità cinofile e antisabotaggio. I torinesi saranno sottoposti a controlli con metal detector portatili ai punti di accesso alla piazza: via Giolitti, via Alfieri, via Roma, via Santa Teresa, via Maria Vittoria, mentre il grande palcoscenico protetto da barriere antisfondamento bloccherà il varco verso Piazza Cln-Porta Nuova. Pesanti fioriere nelle vie laterali e altri dissuasori impediranno il transito di mezzi pesanti alla luce di quanto è accaduto nell'attentato di Berlino. Bonificato il parcheggio sotto la piazza e previsti pattugliamenti periodici. La metropolitana resterà aperta fino alle 3 del mattino, e saranno raddoppiati i passaggi del bus Night Buster (ogni 30 minuti anziché ogni ora). In un appello su Repubblica.it la sindaca Chiara Appendino ha invitato i torinesi ad andare in piazza " Fare festa - ha dichiarato la sindaca - , occupare assieme uno spazio pubblico vuol dire anche essere una comunità che non si fa spaventare da coloro che vorrebbero isolarci. Non abbiamo paura, nessuno potrà pensare di farci cambiare le abitudini attraverso la violenza". Lo spettacolo musicale è diretto da Samuel Romano, voce dei Subsonica. In piazza si prevede la presenza di 50mila persone.