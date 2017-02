Roma, 27 feb. (askanews) - "L'obiettivo è liberare la prima plazzina entro la primavera". Lo ha ribadito la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in consiglio comunale a proposito dei 4 edifici ex Moi occupati per i quali si è svolto in prefettura nei giorni scorsi un tavolo di coordinamento interistituzionale.

"Non è pensabile che quelle soluzioni abitative siano a tempo indeterminato, perchè non sono dignitose - ha detto Appendino - perchè è necessario dare una vocazione a quell'area, e perchè ci sono diritti di chi detiene quella proprietà che non possono più essere ignorati".

"E' in corso di costituzione un tavolo interistituzionale - ha detto Apenndino - tra la città di Torino che sarà la capofila, la prefettura, la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la diocesi, e lav Città metropolitana per individuare possibili percorsi alternativi di inclusione sociale per coloro che si troano all'interno delle palazzine".

