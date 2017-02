Torino, Appendino: Corte Conti? Ci saranno 30 mln in piu' di spese

Torino, 4 feb. (askanews) - "Ci saranno 30 milioni in più di spese di cui questa città si dovrà fare carico". Parola della sindaca di Torino, Chiara Appendino, all'indomani delle "criticita'" evidenziate dalla Corte dei Conti nel rendiconto del Comune di Torino per l'anno 2014, ai tempi della giunta di centrosinistra di Piero Fassino. La Corte dei Conti ha sottolineato che "la loro mancata correzione" potrebbe "causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazione di squilibrio".

"Stiamo lavorando al bilancio previsionale 2017, che dovrà evidentemente tenere conto di alcune indicazioni date dalla Corte dei conti, come ad esempio la vicenda dei mutui di infra.to e GTT che sono stati sostanzialmente indicati come spese incomprimibili e quindi obbligatorie. Quindi dovranno essere finanziate con entrate certe nel 2017" ha spiegato la sindaca, a margine del Congresso di Magistratura Indipendente.

L'audit sui conti del Comune deve continuare, secondo Appendino, "Per verificare quali siano eventuali spese degli anni passati che dovranno essere ricoperte nei prossimi anni".