Roma, 27 feb. (askanews) - Se il blocco dei diesel non porta consenso "io sono pronta a pagarlo". La sindaca Appendino difende il suo assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi dalla richiesta di dimissioni che arriva dalle opposizioni dopo una settimana di blocco alle auto che non ha portato i benefici attesi, anche se questa settimana non si prevedono limitazioni: "Sostengo e difendo con orgoglio l'assessore Giannuzzi - ha detto Appendino in consiglio comunale - sta facendo con grande coraggio un'operazione che di certo non porta consenso ma che ha come unico interesse la tutela della salute pubblica e se questo costa consenso bene io sono pronta a pagarlo. Difendo la mia giunta con orgoglio - ha ribadito - . Questo non significa che non sono consapevole dei disagi che questi provvedimenti possono portare ai cittadini". (Segue)