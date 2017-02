Roma, 13 feb. (askanews) - La Juventus fa bene al turismo. Anche grazie alle imprese del club bianconero in città sono state vendute più camere d'albergo nel 2016. L'ultimo incontro di campionato con la Roma il 17 dicembre scorso ha registrato una crescita del tasso di occupazione delle camere del 132,2% rispetto al sabato precedente. E' quanto sottolinea l'Osservatorio alberghiero, strumento di analisi strategica del comparto ricettivo, messo a disposizione dalla Camera di commercio di Torino e da Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative del settore. Nel complesso il 2016 ha mostrato un andamento positivo anche se non molto accentuato (+0,4%). Poco meno di 900mila le camere occupate in città ( 868.367 per l'esattezza, 3.593 in più) ad una tariffa media di 86,18 euro, in lieve crescita (+0,2%) rispetto al 2015. In aumento tutti gli indicatori di performance: il tasso di occupazione delle camere, che raggiunge il 64,6% (+1,8% rispetto al 2015) e i ricavi per camera disponibile, che passano da 54,61 euro a 55,71, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Nel periodo tra il 31 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017, il tasso di occupazione delle camere ha superato il 60%, totalizzando un +16% rispetto al 2015.

(Segue)