Torino, 28 dic. (askanews) - Sono stati denunciati dalla polizia il titolare di un'armeria e suo figlio, per detenzione abusiva di materie esplodenti.

E' successo a Torino, dove la polizia ha scoperto 60 chili di artifici pirotecnici occultati in una cantina dello stabile dove ha sede l'armeria. La merce avrebbe dovuto essere custodita in un magazzino autorizzato, come prevede la legge.