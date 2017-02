torino, 11 feb. (askanews) - Dodicimila articoli contraffatti sequestrati nel 2016, altri diecimila abbandonati dai commercianti abusivi alla vista dei vigili, una decina le persone denunciate e un centinaio quelle identificate. E' il bilancio della polizia municipale di Torino impegnata nell'operazione "Incentro", per controllare e arginare il fenomeno del commercio abusivo.

Nei primi trenta giorni del 2017 sono stati già oltre mille gli oggetti sequestrati e una decina gli accompagnamenti effettuati alla Centrale di via Bologna.

"La presenza costante dei nostri vigili è intesa ad arginare l'abusivismo e tutelare i brand", sottolinea il comandante della Polizia Municipale, Alberto Gregnanini: "Si tratta di un servizio che svolgiamo con assiduità, nelle vie più commerciali, ma anche in diverse zone della città, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi, per garantire innanzitutto la legalità e il rispetto delle regole".