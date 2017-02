Torino, 27 feb. (askanews) - Sarebbero una cinquantina, e non 105, i dipendenti torinesi della Tim che saranno trasferiti da Torino a Roma. E' quanto ha riferito oggi in consiglio comunale il consigliere ed ex assessore del Pd, Enzo Lavolta, correggendo quanto esposto poco prima dall'assessore al Commercio Alberto Sacco. L'assessore Sacco ha riferito che Tim intende completare la procedura di tasferimento dei dipendenti torinesi entro giugno e sta organizzando i colloqui individuali con i lavoratori coinvolti. Sacco, che ha avuto nei giorni scorsi un incontro con alcuni dirigenti dell'azienda, ha ricordato che si tratta di 265 dipendenti di staff e dell'area finanza delle sedi di Milano e Torino, di cui 105 appunto dal capoluogo piemontese. L'assessore ha poi aggiunto che l'azienda ha confermato l'intenzione di mantenere a Torino il polo tecnologico principale del gruppo su cui sono previsti nuovi investimenti. Secondo Lavolta invece i trasferimenti sono "un fortissimo segnale di indebolimento del sistema di innovazione del nostro territorio". Lavolta ha poi espresso preoccupazione anche per i dati "poco aggiornati" dell'assessore: " I dipendenti torinesi coinvolti non sono 105 - ha detto - ma fortunatamente meno della metà, è un aggiornamento che ho avuto modo di raccogliere nelle ultime ore".