Torino, 15 feb. (askanews) - Sciopero domani di due ore alla Teksid di Carmagnola (gruppo Fca). Lo ha deciso la Fiom dopo che, si legge in una nota, è stato azzerato il premio aziendale. L'agitazione è stata decisa oggi nel corso delle assemblee indette dalla Fiom-Cgil e si pone come obiettivo quello di trovare "soluzioni che riconoscano l'impegno profuso dai lavoratori, senza scaricare su di loro le inefficienze dell'impresa".

L'iniziativa solleva però divisioni con gli altri sindacati. "Il sindacato era a conoscenza della situazione che si è creata alla Teksid di Carmagnola, ma la Fiom chiude la stalla quando i buoi sono già scappati", commenta Dario Basso, segretario generale della Uilm torinese. "È un'iniziativa a scopo pubblicitario - aggiunge Basso - che sa di opposizione fine a se stessa. La Uilm, da subito, metterà in campo azioni mirate a coinvolgere l'azienda per migliorare il processo produttivo, per raggiungere gli obiettivi e quindi il premio". "L'azienda - conclude Basso - che alla Teksid ha confermato a tempo indeterminato oltre 200 lavoratori in precedenza assunti con contratto di somministrazione, deve comunque dare un segnale per andare incontro ai lavoratori".