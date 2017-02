La galleria servirà come pasaggio di sicurezza per Torino-Lione

Torino, 22 feb. (askanews) - Quasi cinque anni di cantiere, 173 milioni di euro e 170 persone impiegate. Questo in sintesi il tunnel esplorativo per la Torino-Lione della Maddalena di Chiomonte (Torino), il cui scavo si è concluso. Ad annunciarlo oggi a Torino è stata Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin).

"Le risorse degli ultimi 500 metri - fanno sapere da Telt - saranno utilizzate per alcune opere di finitura che renderanno piu' agevole l'avvio dell'opera principale".

Una volta completata la galleria servirà come accesso al cantiere del tunnel di base e, quando questo entrerà in funzione, come condotto di ventilazione, manutenzione e passaggio di sicurezza.