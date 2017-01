Torino, 3 gen. (askanews) - Due i treni straordinari che Trenitalia, su richiesta dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, effettuerà tutti i sabati e i giorni festivi dal 6 gennaio al 26 febbraio per facilitare la mobilità da e verso la località sciistica di Limone Piemonte. Il regionale 22990 partirà da Arma di Taggia (Imperia) alle 6.22 e arriverà a Limone alle 8.25. Per il ritorno, il treno straordinario regionale 22991 partirà da Cuneo alle 17.12, fermerà a Limone Piemonte alle 17.55 e arriverà a Taggia alle 20.03. Rinnovata anche la promozione, concordata con gli impianti di Limone Piemonte, che prevede sconti speciali sul prezzo dello skipass per chi utilizza il treno per raggiungere, in tutta comodità e senza lo stress di code e parcheggi, gli 80 km di piste degli impianti della Riserva Bianca. Il costo del giornaliero sarà di 25 euro (anziché 34 euro) nel fine settimana e di 15 euro nei giorni feriali. Per ottenere lo sconto sarà sufficiente esibire il titolo di viaggio regolarmente obliterato in giornata agli impianti della Riserva Bianca.