Roma, 27 feb. (askanews) - "Abbiamo subito qualificato la conduzione della vicenda processuale come inaccettabile: il nostro ordinamento contiene disposizioni precise in ordine alle priorità nella trattazione dei procedimenti e misure organizzative tali da poter evitare che processi per reati gravissimi, come quelli che riguardano quella vicenda, si prescrivano. Per altro in quell'ufficio giudiziario i tempi a disposizione per evitare l'esito estintivo del procedimento erano ampiamente sufficienti". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, a "Voci del mattino" su Rai Radio 1, commentando il caso di un violentatore di una bambina di 7 anni prosciolto a Torino per prescrizione dopo un procedimento lungo vent'anni.

"Abbiamo da subito anche noi avviato un accertamento - ha spiegato Legnini - per verificare cosa è accaduto e quali sono le ragioni che hanno determinato quella pronuncia per prescrizione: non esiteremo ad esercitare tutti i nostri poteri per fare in modo che queste vicende non abbiano più a verificarsi".

Sul caso "non posso ovviamente riportare l'esito del procedimento, ma è certo che ci sarà un seguito. Noi abbiamo avviato un procedimento per l'accertamento eventuale di profili di incompatibilità ambientale e funzionale di chi si fosse reso responsabile di negligenze o di atti contrari ai propri doveri. La Procura generale della Cassazione, titolare del potere di promuovere l'azione disciplinare, ha già aperto un fascicolo, verificheremo gli accertamenti e dopodichè decideremo", ha concluso il vice presidente del Csm.