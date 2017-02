Roma, 2 feb. (askanews) - R&P Legal rafforza le proprie competenze in materia contenzioso con l'ingresso di un nuovo partner nella sede di Milano: si tratta dell'avvocato Riccardo Buizza, esperto di contenzioso.

Riccardo Buizza - si legge in una nota - è stato partner di Eversheds sino al 2009, per poi passare in Withers. Porterà in R&P Legal la sua expertise nell'assistenza a gruppi assicurativi, soprattutto internazionali, per le loro coperture Corporate D&O (Directors and Officers).

L'ingresso di Buizza rappresenta il potenziamento di un settore - quello del contenzioso - in cui R&P Legal ha una lunga tradizione e che, grazie all'ingresso di Buizza, si amplia anche nello specifico ramo assicurativo, in forte espansione negli ultimi anni.

"Ho visto - spiega Riccardo Buizza - nella volontà di R&P Legal di rafforzare la propria competenza in materia di contenzioso societario ed assicurativo una grande e stimolante occasione. Mi ha attratto l'opportunità di una realtà professionale italiana di grande tradizione, altamente qualificata, che vanta una clientela internazionale e italiana di primaria importanza.".

"L'ingresso di Riccardo Buizza - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di R&P Legal - rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento delle nostre competenze e della spendibilità sul mercato della nostra capacità professionale in materia di corporate governance e di responsabilità dei vertici aziendali".