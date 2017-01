Torino, 13 gen. (askanews) - Accordo fra Fondazione Michelin Sviluppo e Unionfidi per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria locale. L'intesa, siglata fra le parti nei giorni scorsi, dà il via ad un progetto che prevede contributi a fondo perduto da parte della Fondazione Michelin Sviluppo per la copertura delle spese di finanziamento delle Pmi che beneficiano dell'intervento in garanzia da parte di Unionfidi.

In particolare, l'accordo ha la finalità di offrire agevolazioni finanziarie ad aziende già esistenti, ma anche a start-up, che incrementano i propri organici. L'azione programmata delle due strutture si rivolge alle piccole e medie imprese, anche se non già socie di Unionfidi, che prevedono un programma di crescita occupazionale di almeno quattro unità lavorative in tre anni nelle province di Torino, Cuneo e Alessandria.

"Siamo lieti di riavviare la collaborazione con Fondazione Michelin Sviluppo - precisa Pietro Mulatero, Presidente di Unionfidi - che aveva già portato buoni risultati nel recente passato. E' evidente, infatti, come tra le nostre strutture vi sia una chiara comunanza di interessi, volta a creare particolari sinergie a tutto vantaggio delle imprese che beneficeranno dell'accordo". Per Ferruccio Alonzi, Direttore della Fondazione Michelin Sviluppo, "questo accordo con Unionfidi rappresenta una azione concreta per sostenere la crescita e lo sviluppo delle Pmi in Piemonte, dove Michelin è presente con le proprie attività manifatturiere da più di cento anni".