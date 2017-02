Dopo gli sforamenti rilevati da Arpa per 7 giorni consecutivi

Torino, 18 feb. (askanews) - Da lunedì a Torino primo blocco delle auto diesel Euro 4, in accordo con le misure varate dalla giunta comunale per contrastare l'inquinamento atmosferico. La decisione giunge dopo che le rilevazioni Arpa hanno registrato per sette giorni consecutivi una concentrazione di Pm10 superiore a 50microgrammi al metro cubo.

Dalle 8 alle 19 è vietata la circolazione delle auto private diesel fino all'Euro 4 e benzina, gpl e metano euro 0. Per i vicoli commerciali il divieto inizia alle 8,30 e viene sospeso dalla le 14 e le 16.