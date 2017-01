Torino, 18 gen. (askanews) - Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è opposto allo sfratto dando fuoco alla propria casa. E' accaduto questa mattina a Buriasco, a poca distanza da Pinerolo (To) poco dopo le nove. L'uomo all'arrivo dell'ufficiale giudiziario ha appiccato le fiamme al suo appartamento, in una casa isolata. Assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Vigone è arrivato il 118. L'intervento è reso difficile dalle fiamme e i soccorritori non sono al momento riusciti a raggiungere l'uomo, che secondo le prime testimonianze sarebbe cosciente, barricato in casa.