Torino, 30 dic. (askanews) - Altre quattro persone denunciate a Torino per fuochi d'artificio illegali. La Polizia ha rinvenuto complessivamente 32 scatoloni con fuochi pirotecnici con oltre 60 chili di massa esplodente. I responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per per commercio abusivo e detenzione di materiale esplodente senza licenza. Il sequestro è nato dall'attività di controllo del mercato di Piazza Bengasi, dove gli agenti hanno individuato un procacciatore che indirizzava i clienti verso un venditore seduto in un'auto. Gli agenti hanno fermato l'uomo proprio mentre vendeva materiale esplodente a un minore. Nell'autovettura, gli agenti hanno rinvenuto uno dei 32 scatoloni. Oltre al venditore e al procacciatore, sono state denunciate altre due persone che, dalle indagini condotte, avevano uno ruolo attivo nel commercio e nella detenzione del materiale esplodente. Le perquisizioni effettuate hanno poi permesso di trovare altri 5 scatoloni a Torino, 28 in un garage di La Loggia e uno in una sala giochi, con regolare licenza per la raccolta scommesse, successivamente chiusa a seguito dell'illecito.