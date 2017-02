Torino, 2 feb. (askanews) - Furti, ricettazione e riciclaggio di rame rubato, per un giro d'affari da oltre 200 mila euro al mese. Era il "business" illecito di una ditta di demolizioni, scoperta dai Carabinieri di Settimo Torinese e sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, in quanto ritenuta il Centro raccolta e smistamento di rame rubato per il centro e nord Italia.

Dodici le persone arrestate e 31 denunciate, mentre altre 3 aziende corresponsabili del traffico illegale di rame sono state perquisite.

I furti documentati sono avvenuti in tutto il nord e centro Italia e interessano quasi sempre impianti fotovoltaici e siti di stoccaggio di ditte fornitrici di energia.

Le indagini sono state dirette e coordinate dal sostituto procuratore di Ivrea (Torino) Lea Lamonaca.