Roma, 14 gen. (askanews) - Uno scialpinista, R. T. di 61 anni è deceduto questa mattina in prossimità del Rifugio Jervis, Valle dell'Orco, Comune di Ceresole Reale (TO). Durante l'escursione, a una quota di circa 2200 metri, intorno alle ore 12 l'uomo residente a Castellamonte (TO) ha improvvisamente avvertito un malore.

Il suo compagno di gita ha subito contattato la Centrale Operativa del CNSAS Piemonte - Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che ha inviato l'elicottero del 118, ma all'arrivo dell'eliambulanza, il medico a bordo ha constatato il decesso dell'uomo provocato probabilmente da un'emorragia cerebrale che lo ha ucciso sul colpo.

Una squadra della Delegazione Canavesana del SASP era impegnata in zona per la preparazione della giornata Sicuri con la Neve 2017 che si svolgerà domani a Ceresole Reale e ha fornito il supporto logistico all'elicottero che ha dapprima trasportato a valle il compagno della vittima e in seguito ha prelevato la salma per consegnarla ai Carabinieri.