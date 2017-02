Torino, 16 feb. (askanews) - Criteri uniformi per il trattamento della cistite interstiziale, una malattia cronica della vescica che colpisce in particolare le donne attorno ai 40 anni. A istitutirli è stata la Regione Piemonte.

Nei giorni scorsi l'assessorato regionale alla Sanità ha inviato alle aziende sanitarie regionali un documento che definisce con precisione i criteri diagnostici, clinici e strumentali idonei oltre che i percorsi terapeutici da adottare nel trattamento della patologia. Ad elaborarlo è stato gruppo tecnico costituito da medici ed esperti in materia, in accordo con il Centro regionale di coordinamento per le malattie rare.

"In questo modo la Giunta Chiamparino rispetta l'impegno che si era assunta durante gli incontri con le associazioni dei malati - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -. Ci fa particolarmente piacere che questo sia avvenuto proprio a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre il 28 febbraio".

Presso la struttura complessa di Neuro-urologia della Città della salute di Torino ci sarà il Centro ad alta attività assistenziale che fungerà da riferimento per le cure.

Sono poi stabilite nel dettaglio le terapie che possono essere effettuate, da quelle comportamentali e riabilitative a quelle farmacologiche, fino agli eventuali interventi chirurgici nei casi più gravi. Vengono inoltre individuati gli accertamenti da eseguire per determinare l'efficacia dei trattamenti e gli operatori che possono essere coinvolti.