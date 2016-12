Torino, 20 dic. (askanews) - La Regione Piemonte migliora la sua posizione sui livelli essenziali di assistenza. E' quanto ha comunicato, per ora informalmente, il ministero della Salute all'assessore alla Sanità Antonio Saitta, sottolineando che i nove indicatori che misurano l'adeguatezza del servizio hanno consentito un punteggio di 205, rispetto a un massimo di 225 . ponendo "il Piemonte snel gruppo di testa delle regioni italiane", ha detto oggi Saitta nel corso di una conferenza stampa per presentare il nuovo direttore generale della sanità piemontese Renato Botti, ex direttore della programmazione sanitaria del ministero della Salute. "Il miglioramento - ha spiegato Botti - è avvenuto soprattutto nelle aree cosiddette territoriali di maggiore lavoro per il futuro, sui temi della prevenzione e in particolare della vaccinazione degli ultra65enni e sui servizi ai malati terminali".

Dopo un'iniziale titubanza Botti ha accettato la sfida piemontese, facendo capire che punterà anche a un ruolo di coordinatore nazionale della sanità delel regioni: "C'è stato un rapporto importante con il presidente Sergio Chiamparino e con l'assessore alla Sanita Antonio Saitta che hanno presentato una ipotesi di continuo rilancio in una regione che già negli ultimi anni ha presentato aspetti dinamici non banali. Mi sono anche riavvicinato perchè ho famiglia al nord. E sul tavolo c'è il grosso tema del coordinamento tecnico delle regioni sul tema sanitario. In questo momento storico è una carta che il Piemonte deve giocare". Botti ha anticipato alcuni dei temi del suo mandato e in particolare l'attenzione ai malati cronici, all'efficientamento delle aziende sanitarie, puntando innanzitutto sull'aggregazione di alcuni servizi più che delle aziende tout court, ha sottolineato la necessità di un rapporto importante con la sanità privata, nel quadro di una governance pubblica forte, e del lavoro di squadra con i direttori generali delle singole aziende sanitarie.

(Segue)