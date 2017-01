Torino, 20 gen. (askanews) - Le case editrici delle zone terremotate potranno partecipare al prossimo Salone del Libro di Torino evitando di versare tassa di iscrizione e la quota per lo stand. E' un progetto che il Cda della Fondazione per il Libro deve ancora approvare, ma lo esaminerà nella prossima riunione.

"L'iniziativa - ha spiegato la Sindaca di Torino Chiara Appendino - si pone in continuità con l'impegno e le azioni di solidarietà promosse dalla Città di Torino e dal Salone a favore delle aree terremotate: fra queste 'Un libro per ri-costruire' che, in occasione dell'ultima edizione di Portici di Carta, ha consentito di raccogliere e consegnare ad Arquata del Tronto 2.500 volumi che costituiranno il primo nucleo della futura biblioteca cittadina e scolastica".