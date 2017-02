Torino, 8 feb. (askanews) - "Mi auguro che il Mibact confermi la partecipazione come socio al Salone del Libro di Torino". L'auspicio, contenuto in un twit rivolto al ministro Dario Franceschini, è del senatore piemontese Stefano Esposito (Pd). Se così non fosse, Esposito parla di "scelta incomprensibile e grave".

La reazione via social network arriva dopo l'intervista sulle pagine locali del quotidiano "La stampa" a Rosanna Rummo, nominata da Franceschini per seguire le Fondazione per il Libro, a cui fa capo il Salone torinese.

"Abbiamo perplessita' vere circa un articolo del documento che prevede una responsabilita' diretta dei soci fondatori dal punto di vista gestionale e quindi finanziario", ha detto Rummo a proposito del nuovo statuto della Fondazione per il Libro a cui fa capo il Salone torinese, precisando che un ministero non può "farsi carico di problemi economici dei quali sarebbe tenuto a rispondere davanti alla Corte dei Conti".