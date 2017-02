Sara' momento di orgoglio per la citta'

Torino, 22 feb. (askanews) - "L'amministrazione comunale ha lavorato molto bene con Salone e con la regione Piemonte. E proprio questo lavoro di squadra e ciò che ha dato forza al Salone in un momento difficile". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando della trentesima edizione del Salone del Libro di Torino (18-22 maggio).

La prossima edizione rappresenta "un momento di orgoglio per la città e di rilancio di questo Salone. I ringraziamenti vanno fatti alla squadra che ha lavorato sodo. Sarà un salone non solo per i torinesi" ha concluso la sindaca.