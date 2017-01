Torino, 19 gen. (askanews) - "Ospitare al Salone giovani che decidono di lanciarsi in un'impresa visionaria e coraggiosa come aprire una nuova casa editrice in un paese che legge poco, e' motivo di grande gioia e d'orgoglio. Mettiamo trent'anni di storia al servizio di chi rappresentera' il futuro dell'editoria". Con queste parole Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone internazionale del Libro di Torino, ha confermato l'Incubatore, spazio che permette anche alle casi editrice nate da poco (massimo 3 anni) di essere presenti al Salone torinese a condizioni agevolate. Da oggi sono aperte le iscrizioni, fanno sapere da Librolandia.

"La capacita' di fare nuova impresa nel settore editoriale - ha detto il presidente della Fondazione per il Libro, Mario Montalcini - e' un fenomeno economico, sociale e culturale strategico. L'Incubatore e' lo strumento attraverso il quale il Salone sostiene e promuove le startup editoriali offrendo loro la possibilita' di essere presenti a condizioni vantaggiose, e l'occasione di confrontarsi con le esperienze di chi e' riuscito a crescere e affermarsi nel mondo dell'industria editoriale".

Il design degli stand e del padiglione 3 che li ospiterà sara' curato dal Dipartimento di Design del Politecnico di Torino. E' confermata nel suo complesso la ricetta dell'iniziativa : nello Spazio Incontri i giovani editori avranno anche quest'anno la possibilita' di presentare i propri libri e autori e di raccontare la propria esperienza professionale.

E torneranno i faccia a faccia con le grandi figure del mondo dell'editoria che sveleranno ai giovani i segreti del mestiere.